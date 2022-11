Del via email

KALUNDBORG: Igen i år giver det ekstra god mening at handle lokalt i Vores Kalundborgs medlemsbutikker, når julegaverne skal i hus. Ikke blot støtter man handelslivet, men man har endnu en gang mulighed for at vinde 10.000 kroner, hvis man udfylder en kupon i den butik, man handler i.