Skuffet men klar til næste valg

Til det sidste troede Henriette Ergemann (NB) på, at det nok skulle lykkes at få en plads i Folketinget. Onsdag stod det imidlertid klart, at partiet kun fik et mandat i Sjællands Storkreds og at det gik til partiets spidskandidat Peter Seier Christensen. Den skuffede kandidat er dog klar til at stille op igen, næste gang der er folketingsvalg.