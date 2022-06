Sammen om sankthansaften i Sæby

Siden sidste år er der sket en hel del i Sæby. Forsamlingshuset og det redningsarbejde, som borgere og foreninger i byen har udført for at få huset på fode igen, har samlet byen og givet et større og bedre sammenhold. For nyligt fik byen endnu en forening, en støtteforening til forsamlingshuset og den har, sammen med Sæby Forsamlingshus, Sæby-Hallenslev Beboerforening og menighedsrådet ved Sæby Kirke, arrangeret en hyggelig sankthansaften i Sæby Parken.