Kunst på Reersø

De har det hele til en dag, der skal rumme både oplevelser og afslapning derude på Reersø, hvor sommeren nu er ved at melde sit indtog.

– Vi oplever både sol og fuglefløjt og er et godt sted til dejlige traveture ud i terrænet og måske ned til vores lille fiskerhavn for enden af Strandvejen. Eller man kan tage en rask tur ud langs Reersø Klinter.

Sådan lyder det fra Helle Kjærulff fra Reersø Galleriet.

Hun håber, at mange også vil lægge turen forbi galleriet i den gamle gård ved siden af Reersø Kro, ikke langt fra Reersø Kirke. En landsbyidyl, der plejer at betage de besøgende.

Galleriet byder fra lørdag den 27. maj på sommerudstilling. En udstilling, der kan ses frem til den 9. juli. Galleriet er i øvrigt med i Kunst i Pinsen-kunstrunden og har i dagene 27.-29. maj åbent i tidsrummet klokken 11-17.

Údstillingen på Reersø Galleriet byder på en række forskellige kunstarter.

Meget at se på

Der er Hall Thimans håndskårne fugle i træ. Der er Marianne Lauritsens skulpturer i fiberbeton og tekstildesign udført af Kirsten Hansen.

Der er også Else Aggers malede sten og bordservietter, og Peter Vadmand viser stenrelieffer og et par bøger om kunst og inspiration til selv at arbejde med kunst

Galleriets indehaver, Helle Kjærulff, byder på en række nye malerier og akvareller, Marianne Slot er der med vikingebøger med mere, og Gørlev Lokalhistoriske Arkiv har sin jubilæumsbog med på udstillingen.