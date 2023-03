Raklevs gymnaster gav den gas i Røsnæshallen

Del via email

Gulvet i Røsnæshallen blev lørdag indtaget af dygtige gymnaster i alle aldre. Piger dansede entusiastisk og glade de bedste de kunne efter zumba-instruktørens trin, og lidt efter var de unge kvinder på zumbaholdet i færd med at følge de latinamerikanske rytmer og glade popklange.

Voksne rytmegymnaster imponerede med deres kunnen, og de selvlysende hulahopringe lyste op i hallen.

Raklev Gymnastik- og Idrætsforening trak traditionen tro fulde huse, og der var gang i videooptagelserne hos alle stolte forældre og bedsteforældre.

Og mens nogen listede af, kom stadig flere til.

I døren sad Benja Nielsen i fuldt folkedanserkostume, for Raklev-folkedanserne var selvfølgelig også ude for at videregive glæden ved en rask folkedans.

Han havde et ord med til de fleste, der strømmede til i løbet af eftermiddagen.

– Nå, skal I også ind og se gymnahop, lød det til to teenagedrenge.

– Ja, det skal jeg altså. Min lillesøster er med, svarede den forreste, som havde taget kammeraten som backup.

I alt var der 14 hold, der optrådte i Røsnæshallen med alt, hvad de havde lært i løbet af vintersæsonen i RGI, og da alt var overstået, gik trænere og frivillige i gang med at rydde op. Alle gymnastikredskaberne blev kørt tilbage til Nyruphallen, og imens ryddede andre op i Røsnæshallen og gjorde cafeteria klar til aftenfest.

90 frivillige fejrede årets store indsats til langt ud på natten.

Gymnastikafdelingen i RGI tæller knap 600 medlemmer.

fasmer