Plejemor for retten tiltalt for at bryde sin tavshedspligt

Hvornår overtrumfer samfundsmæssige og politiske interesser den tavshedspligt som offentligt ansatte er underlagt? Hvad skal der til for at man kan sige at fortrolige oplysninger er blevet delt i en bredere kreds? Hvor meget skal der til, for at man kan tale om en total anonymisering? Det er blot nogle af de spørgsmål, som Retten i Holbæk skal tage stilling til, i en sag som tog sin begyndelse torsdag.