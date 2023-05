Nu kommer der snart musik i Den 8. himmel

Fire koncerter på amfiscenen i Klosterparken midt i Kalundborg er på vej under navnet Den 8. himmel. I år kan børnene, deres familier og alle de institutioner, der plejer at valfarte til amfipladserne i Klosterparken, se frem til koncerter med masser af gang i den og med flere forskellige temaer.

Det første band, der er inviteret til at skyde Den 8. himmel sæsonen i gang, er De Onde, som åbner ballet den 27. juni. De Onde er onde på den sjove måde og kendt og elsket af både store og små.

De onde åbner for sæsonen i Den 8. himmel den 27. juni på amfiscenen i Klosterparken.

Til den næste koncert i rækken tager Katrine Bille og venner børnene med på tur Jorden rundt. På denne musikalske og eventyrlige rejse fortælles om pruttende pandaer og livet under vandet.

Tredje koncert er den 18. juli med Oda Omvendt, som har sin debut i Den 8. himmel. Hun har for nylig spillet koncert til Sønjazz i Kalundborg og derfor tør arrangørerne godt love, at det bliver en musikalsk og farverig oplevelse, når Oda indtager scenen sammen med sin makker Dr. Pink. Med sig har de en loopstation, der giver publikum muligheden for at være med at til lave musik på uventede måder.

Sæsonen sluttes af den 25. juli med den kendte Hr. Skæg. Også han har en makker med på scenen i år, nemlig sin bedste ven Vinter. I deres show er der en stor hemmelighed på spil, men Vinter lover, at det bliver en dag som ingen glemmer.

Billetter til koncerterne kan købes ved indgangen. Men vil man allerede nu sikre sig en billet, kan disse købes via Kalundborg Bibliotekers hjemmeside. Find koncerterne under ”Det sker”.