Madoasen søger lokaler

I december måned fik ægteparret Karina og Michael Diekelmann den ide, at de ville gå ind i kampen for at redde den mad, som ville blive smidt ud på grund af lukkedagen i julen. De fandt hurtigt frem til en facebookgruppen Stop Spild Lokalt Høng og Gørlev, som ikke var aktiv, men som var en del af Stop Spild Lokalt-konceptet.