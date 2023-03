Løve-Høng tog første sejr

Løve-Høng-KSG 26-22 (11-10)

Løve-Høng fik søndag eftermiddag besøg af rækkens tredjeplads KSG i herrernes kvalifikationsrække pulje 2.

Løve-Høng har gennem sæsonen haft udfordringer i form af scoringsudfald, der i mange af deres smalle nederlag har gjort forskellen. Scoringsudfaldene udeblev dog mod KSG, og derudover fik Løve-Høng-spillerne gjort hinanden gode, ved at sætte hinandens facetter i scene, hvilket medførte, at de kunne tage sæsonens første sejr.

I første halvleg fulgtes de to mandskaber ad, og ingen kunne for alvor få skabt et hul ned til modstanderen. Løve-Høng kunne dog gå til pause i førersædet med en smal et-måls føring.

Opgøret var generelt en tæt affære, og derfor lignede anden halvleg meget den første. I kampens slutminutter var det dog Løve-Høng, der fik skabt sig et lille hul, hvilket betød, at KSG gik op i et fuldbane-pres. Værterne spillede sig dog i flere situationer køligt ud af presset med scoringer til følge.

De kunne derfor fejre deres første sejr i denne sæson med slutresultat 26-22.

Løve-Høngs topscorer blev Bjarke Bang, der scorede seks mål.

– Det var fantastisk at tage den første sejr. Der var fed stemning på holdet, og vi spillede som et hold. Vi har gennem længere tid trænet i at spille på hinandens facetter, og dermed gøre hinanden gode, hvilket vi lykkedes rigtig godt med. Dertil har vi heller ingen scoringsudfald, og alle 10 spillere bidrog. Det er dejligt at se, at det vi arbejder på virker, sluttede en glad Løve-Høng-træner Simon Arevad.

Han fremhævede efterfølgende også Bjarke Bang, der på trods af kun 25 minutter på banen scorede seks mål.

Løve-Høng skal i aktion igen tirsdag den 14. marts, hvor de skal forsøge at hive endnu en sejr i land, når de tager imod andetholdet fra Dianalund/Tersløse.

frederick