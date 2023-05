Løb får tilskud til færgebilletter

Del via email

Lørdag den 1. juli afholdes løbet Sejerø Runden på Sejerø, og i den forbindelse har Sejerø Idrætsforening og Sejerø Golfklub ansøgt folkeoplysningudvalget i Kalundborg Kommune om et tilskud på 26.000 kroner til dækning af færgebilletter, startnumre og medaljer til Sejerø Runden.

Folkeoplysningsudvalget ønsker dog kun at give et tilskud på maksimalt 18.000 kroner til dækning af færgebilletter.

– Udgifter til medaljer og startnumre skal indregnes i deltagergebyret, siger Trine Birkmose, som er formand for folkeoplysningsudvalget.

Derudover undersøges der, om Sejerø Rundens deltagere kan blive fritaget for betaling for færgeoverfarten.

Sejerø Runden består af aktiviteterne løb/gang med følgende distancer:

Halvmaratonløb, 10 kilometer, 5 kilometer løb og 5 kilometer gang.

Sejerø Idrætsforening og Sejerø Golf Klub har i fællesskab siden 2015, med undtagelse af årene 2020 og 2021 (Corona) afholdt Sejerø Runden hvert år den 1. lørdag i juli.

En aktivitet, hvor der er mulighed for at komme hele øen rundt, såfremt man deltager i halvmaratondistancen.

Deltagerantallet har været stabilt hvert år og var i 2022 på 255, hvoraf 151 kom med færgen fra Havnsø.

Aktiviteten gennemføres udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra de to foreninger. Løbsdagen begynder med, at de, der kommer med færgen, bliver modtaget på færgen i Havnsø af to frivillige, som udleverer startnummer og færgebillet til hjemturen.

Alle deltagere mødes på Sejerø Idrætsplads, hvor startskuddet går. På ruten har deltagerne mulighed for at få væske og frisk frugt, så alle kommer godt i mål. Vinderne får en fin præmie, mens alle der gennemfører får en medalje. Alle deltagerne får også en goodiebag med mange gode ting i, inden de drager hjem igen.