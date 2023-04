Lions Cup aflyst på grund af for få tilmeldte hold

Del via email

– Vi må desværre aflyse Lions Cup i år, fordi vi har ikke fået nok holdtilmeldinger, fortæller Jennie Badr, som er formand for Forældreforeningen for RGI (Raklev).

Beslutningen om at aflyse fodboldstævnet i pinsen fra fredag den 26. maj til mandag den 19. maj blev truffet i sidste uge, så samarbejdspartnerne som madleverandører, skoler, busser og andre kunne få besked.

Det ville være 39. gang, at det traditionsrige stævne skulle løbe af stablen. Sidste år deltog 1300 spillere, hvor det normalt plejer at ligge på 2000 spillere før corona. I 2020 og 2021 var stævnet aflyst på grund af corona.

– Vi har fået en øget konkurrence, da der også bliver holdt et stævne i Nordsjælland på samme tidspunkt, siger Jennie Badr.

Det betyder, at klubber, som normalt plejer at komme til Lions Cup, har valgt at deltage i det andet stævne, fordi det ligger tættere på.

Nu vil de to klubber RGI og KGB mødes til en workshop før sommerferien for at brainstorme på nye tiltag, så Lions Cup igen bliver fodboldstævnet, som tiltrækker massevis af hold.

– Vi skal genopfinde det her stævne, så det igen bliver det fedeste stævne, siger Jennie Badr.

Og alle bolde er i oppe luften. Også om stævnetidspunktet eventuelt skal flyttes fra pinsen.