Langtidsaftale: Mærsk vil blive på havnen

Containertrafikken til og fra Kalundborg Havn bliver ikke mindre i de kommende år. I 2021 flyttede APM Terminals, der er ejet af det danske konsortium A.P. Møller-Mærsk, ind på Ny Vesthavn, og nu har Kalundborg Havn og APM Terminals indgået en samarbejdsaftale, der betyder at APM Terminals vil forlænge deres aktiviteter i Kalundborg med 10 år frem til 2033.

– I 2021 indgik vi en midlertidig opstartsaftale med APM Terminals. Nu er vi nået så langt, at begge parter er klar til at forpligt sig til et længere samarbejde, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

– Det er en vigtig og spændende aftale for Kalundborg Havn, fortsætter han.

Aftalen, der giver mulighed for at fortsætte den igangværende udvikling af Kalundborg Havn, siger havnedirektøren.

– Vi er i færd med at opføre både told- og veterinærbygninger på havnen. Det vil blandt andet give mulighed for at modtage fødevarer på Kalundborg Havn, fortæller Bent Rasmussen.

APM Terminals beskriver Kalundborg Havn som en strategisk placering, der giver god adgang til centrale internationale markeder. Samtidig fremhæver APM Terminals at havnen har gennemgået – og stadig gennemgår – en hurtig udvikling, der vil give mulighed for at øge aktiviteten i Kalundborg i de kommende år.