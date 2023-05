Hans hus styles i nyt tv-program

Del via email

Det bliver med et Kalundborg-hus i front, når der i aften, mandag, klokken 20.30 på DR1 blændes op for en ny udsendelsesrække “Boligstylisterne” med undertitlen “Hjælp til forvandling”.

Det er huset Lundemarken 8 – et hus på to gange 132 kvadratmeter.

– En speciel oplevelse, siger ejeren, Hans-Henrik Nielsen: – Jeg har boet i det hus i 15 år, og undervejs bliver man blind for, at det kan se anderledes ud. Men det skal jeg da love for.

Han var væk fra huset i få dage og kom tilbage til et hus, der med hans egne ord var mere indbydende. To stylister og deres hjælpere havde møbleret om. Fjernet noget, tilført andet og tænkt nyt.

Efter tre uger blev de nye ting hentet væk igen. – Men jeg har taget imod deres råd og har sørget for at gøre huset anderledes og mere lyst, fortæller Hans-Henrik Nielsen.

Han mistede sin hustru sidste år i april og har nu sat huset på Lundemarken til salg hos Nybolig. Vil, når han får det solgt, finde et mindre hus i Kalundborg.