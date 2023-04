Kæmpere i alle aldre indtog Hønghallen

Høng Ju-Jutsu klub havde denne weekend stævnet Nippon Cup.

Stævnet var for både de helt små ned til fem år og op til de mest erfarne kæmpere fra landsholdene i både Danmark og Sverige. Stævnet Nippon Cup, der holdes fire gange i løbet af sæsonen, er p.t. formentlig det største Ju-Jitsu stævne i Norden.

Stævnet havde ca. 86 deltagere fra flere svenske klubber, fra Ribe og ud over Høngkæmperne også fra: Frederiksberg, Hillerød, Allerød og Herlev.

Dagen startede med de helt små kæmpere, der kæmper i disciplinen Ne Waza (gulvkamp).

– Der bliver ikke givet ved dørene og der er fascinerende at se den kampgejst, der er i de små piger og drenge, fortæller Høngs kampdommer, Birgitte Dalsgaard.

For Høng træner Martin Becker, er det svært at nå at coache alle de små, da han samtidig står som ansvarlig for hele gennemførslen af rollinge-delen af stævnet. Med rekordmange deltagere fra Høng, nemlig 17, var det en god hjælp at de lidt større kæmpere kunne træde til og sidde ved måttekanten og coache de små.

I rollinge-delen blev det til følgende medaljer til Høng Ju-Jutsu Klub: Guld til: Isabella Keinicke og Marius L. Jensen; Sølv til Andreas M. Petersen, Karl T. Sørensen og Liva Nørremark. Sidst, men ikke mindst bronze til Albert E. Jensen, Astrid Myrup, Sigrid M. Hvid og Evoleth Schmidt. Sidstnævnte kæmpede sig endda til dagens fighter titlen for hendes gåpåmod og kampånd.

Normalt kæmper de ældre børn og voksne til disse stævner primært i disciplinen fighting. Fighting er kamp mellem to modstandere, hvor det gælder om at vinde over den anden på point eller på teknisk knockout. I weekenden kom endnu en disciplin dog tilbage på dansk jord – nemlig den tekniske disciplin "Duo". I duo viser et par forud-aftalte forsvar med størst mulig teknisk finesse og konkurrerer mod andre par, der viser deres forslag til forsvar til de pågældende teknikker.

Tidligere havde Danmark nogle af verden bedste duo kæmpere og der er op til flere VM medaljer, men da disse hold stoppede, var der ikke nogle yngre til at tage over. Nu forsøger Høng i fællesskab med bl.a. Ribe at genskabe traditionen. Det var en rigtig fin start, hvor de unge duo par viste fine teknikker og pointene lå tæt. Det blev dog til både guld til Høng parret Martin Sall og William Becker og bronze til Høng parret Nova Hou og Emil Pedersen.

I fighting kæmpede Oliver Haupt Jensen, Martin Sall og Julius Jakobsen sig til sølv, og en af klubbens nyere kæmpere Valentina Petkovic fik bronze.

Stævnet i Høng i weekenden var sidste optakt inden årets vigtigste begivenhed for de unge kæmpere – DM i Ribe den 13. maj.

Martin Sall, der kæmper sig til sølv i fighting og guld i duo. Foto: Flemming Andreasen

De to Høng duo-par inden kampen mod hinanden.

Isabella Keinicke viser flot overskud i kampen mod en større dreng. Foto: Flemming Andreasen