RØSNÆS: På torsdag den 3. november fra kl. 19.30-21.30 har man mulighed for at blive en del af en musikalsk aften fyldt med spilleglæde, små anekdoter og sjove historier, når Folk Friends Trio, en folkemusikgruppe fra det vestlige Jylland, slår tonerne an til en festlig aften i Røsnæs Forsamlingshus.