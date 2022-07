Del via email

– Det er en nærmest ubeskrivelig følelse, jeg har, når jeg er her. Jeg føler mig virkelig hjemme. Føler, jeg hører til her på egnen. Ja, det lyder måske lidt mærkeligt, men sådan er det. Kalundborg giver mig gåsehud – du ved, det der med, at man ikke ved, man mangler noget, før man finder det.