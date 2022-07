Hård kritik af klagenævn: – I har sendt loven uden for døren

Del via email

– Planloven er skrottet – også på Mullerup Havn. Det nævn, som skal være borgernes sikkerhed for, at natur og miljø ikke bliver ødelagt, har kort sagt krøllet planloven sammen og smidt den i skraldespanden. Velvidende at de, som højeste instans, bliver underkendt af småborgerlige kommunale interesser, som set i lignende sager.