Del via email

28-årige Simone Bonde fik som den første på Allikelund Gymnasium huen på mandag.

Hun har taget den toårige EUX Business, som både giver en studentereksamen og erhvervsuddannelse.

– EUX er meget populær. Den giver både mulighed for læse videre, men en del får også en elevplads bagefter, siger rektor Karen Marie Christensen.

Simone Bonde fik syv i den sidste mundtlige eksamen, og hun har været til yderligere fem mundtlige.

Simone Bonde blev taget imod familien efter eksamen, hvor særligt hendes børn Liam på fire år og Alina på to år var glade for at se hende.

Som den første student fik hun æren at hejse flaget i selskab med rektor Karen Marie Christensen.

Fremtidsplanerne byder på en elevplads ved Kalundborg Kommune. Derudover er hun også interesseret i jura, så det er også under overvejelse.

Men først er der sommerferie.

– Jeg glæder mig til at bruge en masse tid sammen med børnene, siger hun.

I alt bliver omkring 50 færdige som studenter på Allikelund Gymnasium på HTX, HHX og EUX.

Sofie Vang Kristiansen var den første HHX-student, mens gruppen fra 3.x var første HTX-studenter. Det var Clara Andersen, Karen Andreasen, Marcus Erck og Mille Jensen.

Der holdes dimission på lørdag og så er der den traditionelle vogntur.

Simone Bonde sprang ud som første student på Allikelund Gymnasium. Rektor Karen Marie Christensen ønskede tillykke. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Fra HHX fik Sofie Vang Kristiansen fra 3.a den flotte HHX-studenterhue på hovedet efter sin afsluttende eksamen i historie. Foto: Allikelund Gymnasium

Gruppen er de første HTX-studenter fra 3.x. Fra venstre er det: Clara Andersen, Karen Andreasen, Marcus Erck og Mille Jensen. Foto: Allikelund Gymnasium