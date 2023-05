Del via email

Tirsdag morgen klokken 7.48 kom et alarmopkald fra rute 23 nær Bjergsted. Her var der meldinger om, at vandpumpen på en bil var gået, hvilket medførte kraftig dampudvikling. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Den kraftige dampudvikling havde dog ikke givet anledning til trafikale udfordringer på stedet, lyder det.