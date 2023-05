Debat: Tillykke Kalundborg

Del via email

Hermann Hansen, Slagelsevej 44, Kalundborg.

Hvor er det skønt, at erhvervslivet nu vil tage fat på at gøre noget for Kalundborg. Der har nedsat sig en gruppe erhvervsfolk, som storsindet vil overlade en stol til kommunen.

Det er klogt, og især fordi kommunen i de sidste år ikke har gjort andet end at forhale beslutninger, og presset noget ned over hovederne på befolkningen.

Klodsbyggeriet i Klosterparken, teatersal i Kalundborg hallen, stædigt at holde fast i det såkaldte kulturhus på havnen.

Kommunen nedsatte igennem cirka fem år projektgrupper, som i den tid behandlede rigtig mange ideer fra brugerne angående Havneparken, og hvad fik vi ud af det? En stor sandkasse og en lille scene, og en is og kaffekiosk, og nu måske et havnebadebassin.

Avisen skrev at der bliver en fantastisk udsigt fra lejlighederne i det nye byggeri i Klosterparken, ak ja det er på bekostning af den udsigt man har frataget det eksisterende byggeri.

Teatersalen vil lægge så meget beslag på hallen så der vil blive rigtig mange aflysninger for de der bruger hallen nu, altså sporten. Hvorfor hører kommunen ikke på borgerne og deres ønsker, Man ønsker et kulturhus og ikke et nyt bibliotek.

Lad Havnen være havne-relateret, et arbejdende værksted på gamle både, det rigtige sted for et havne og skibsmuseum. Den bygning som skulle være bibliotek ville være fantastisk til det maritime museum. Vi har jo været havneby helt fra vikingetiden.

Byg dog et rigtigt kulturhus på grunden overfor Kvickly i Elmegade, der er plads og parkeringsmuligheder, hvad man i den grad mangler i havneområdet og så kan der bygges en rigtig teatersal.

Husk at vi skal skabe tilbud som er unikke og ikke dukke nakken, se højt og flyv højt, det betaler sig i det lange løb.