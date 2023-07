Debat: Har Kalundborg brug for et kulturhus?

Del via email

Flemming Deenfeldt Hansen, Frederik Andersensvej 8 B, st.th., Kalundborg.

Så kom Anna von Lowzow tilbage til Kalundborg, inviteret af borgmester Martin Damm efter sin sønderlemmende kritik af bl.a. Kalundborgs kulturliv i Berlingske den 15. maj. Et to timers møde blev det til.

Jeg er ikke enig i Anna von Lowzows kritik. Der findes masser af kulturel aktivitet i Kalundborg.

Bibliotekerne og oplysningsforbundene arrangerer mange spændende foredrag og udflugter. Musisk skole og kirkerne arrangerer tit koncerter. KAT har mindst to forestillinger om året. Kino og Postgården arrangerer forskellig musikalsk underholdning og optræden af kunstnere. Det samme sker ude i forsamlingshusene. ”Femkanten” arrangerer forestillinger af omrejsende teatre.

På Bispegården er der skiftende kunstudstillinger. Og så har vi et aktivt lokalt museum. Derudover foregår der en masse aktiviteter, som man også kunne kalde kultur.

I Kalundborg er debatten om lokale kulturelle aktiviteter i nogen grad blokeret af ideer til anvendelsen og indretningen af et gammelt pakhus.

Bygningen er ikke fredet. Den er grim og uhensigtsmæssigt indrettet til ikke nærmere definerede kulturelle formål. Det vil kræve en stor ombygning, som formodentlig være lige så kostbar som en ny bygning på stedet.

I øvrigt er der stor uenighed om indholdet i et sådant kulturhus. Men aktiviteterne i et eventuelt kulturhus bør være nye aktiviteter, som ikke findes i dag. Hvis aktiviteterne i et kulturhus blot flyttes fra eksisterende aktører, er det jo lige meget.

At flytte biblioteket fra bymidten til havnen giver ingen mening.

Derimod mangler vi en moderne teatersal. Den kunne etableres i et helt nyt hus til erstatning for pakhuset. Ud over en moderne teatersal kunne huset rumme lokaler til f.eks. udstillinger og møder.

En arkitektkonkurrence (en opgave for vore nye arkitektstuderende?) ville sikkert kunne få helt nye ideer frem til et sådant hus.

Men først og fremmest mangler vi et kulturelt fyrtårn, som kunne sætte Kalundborg på det kulturelle landkort. Det kunne f.eks. være en årlig festival med et unikt emne, som ikke allerede eksisterer i dag.

Anna von Lowzow nævner selv etableringen af et museum for Johan Th. Lundbye.

Kunne man forestille sig, at denne avis, Erhvervsrådet, Vores Kalundborg og/eller kommunen udskrev en konkurrence om ideer til et sådant kulturelt fyrtårn?

Anna von Lowzows barske kritik har sat gang i en tiltrængt debat i Kalundborg. Måtte der komme noget positivt ud af den.