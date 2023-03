Comet og Intertek er nye i symbiosen

Kalundborg: Kalundborg Symbiose har nu flere medlemmer end nogensinde før – 16 for at være præcis. To nye, associerede medlemsvirksomheder, Comet og Intertek, er netop trådt ind i det unikke partnerskab, hvor reststrømme fra én virksomhed bliver til en resurse i en anden.

Michael Hallgren, senior vice president for Novo Nordisk Kalundborg og formand for Kalundborg Symbiose, siger:

– Med de to nye, associerede medlemmer bliver der tilsat nye perspektiver og muligheder for symbiosen og de aktuelle partnere. Som en fødevarevirksomhed er Comet et stærkt match for symbiosen, og i dens partnerskab med Meliora Bio, som også er symbiosepartner, er der her nærmest en symbiose i symbiosen. Intertek er en lokal, vigtig videnspartner, som kan introducere nye, grønne teknologier for industrien, hvilket forventes at lede til nye symbiosestrømme.

Comet bygger et full-scale anlæg i Kalundborg i tæt samarbejde med Meliora Bio, og Comets produktion af præbiotika – et fiberprodukt, der er godt for tarmen – skal årligt op på fire millioner kilo og sælges til fødevarevirksomheder til at understøtte sundhedsmæssige påstande om næringsmæssige og fordøjelsesmæssige egenskaber.

– Comet har forpligtet sig til at lave innovative, sunde og bæredygtige produkter, hvilket gør det naturligt for os at gå med i Kalundborg Symbiose. Vores investering og lokale tilstedeværelse understøtter Meliora Bio’s drift ved at opgradere et biprodukt til en værdifuld fødevareingrediens, siger Rich Troyer, CEO i Comet.

Intertek har været i Kalundborg siden 1974 og er en del af den globale organisation Intertek Group PLc. Intertek er en “total quality assurance provider”, altså en udbyder af kvalitetssikring, for virksomheder over hele verden, der tilbyder en systemisk tilgang til at understøtte kunders indsats for kvalitetssikring på alle driftsområder. Intertek har testfaciliteter lokalt med 15 kemikere ansat, og de udfører mere end 100.000 analyser årligt.

– Vi ønsker at være en aktiv partner i at udvikle symbiosen og bringer både vores internationale og lokale erfaring i spil, og vi har en stærk tradition for at gå med i partnerskaber for at udvikle teknologier, der kan blive til nye forretningsområder som PtX, grønne brændstoffer eller pyrolyse. Vores viden kan bidrage til opførelse af kapacitet med både full scale-anlæg og demonstrationsanlæg i fremtiden, siger Brian Qvist Jacobsen, Operation & Sales Manager, Intertek, og tilføjer, at Intertek gerne vil dele sin know-how, network, og erfaringer med partnerne i Kalundborg Symbiosis.