Børnedage i Birkegårdens Haver med ATV og æsler

Foråret er brudt igennem over det ganske land, og i Birkegårdens Haver sadler de op til sæsonens første børnedage i de prangende forårshaver, hvor tulipaner og sommerblomster står i flor.

Børnedagen løber af stablen i Kristi himmelfartsferien fra torsdag den 18. maj og fredag den 19. maj for børn i alderen to til 13 år og deres familier.

I løbet af de to dage er der mulighed for, at de eventyrlystne kan vandre ud på en spændende familieskattejagt rundt i haverne, mens de fartglade kan gives sig i kast med ATV-kørsel.

Der er også mulighed for at blive æselrytter eller blot få malet et dekorativt motiv af et æsel eller et helt andet dyr på kinden.

Hvis ansigtsmalingen ikke gør tricket, har besøgende også mulighed for at hilse på Birkegårdens dyr, der blandt andet tæller alt lige fra skildpadder, geder marsvin, dådyr og grise.

Birkegårdens Haver har åbent hver dag fra klokken 10-18 frem til den 24. september, samt både i efterårsferien og til jul.