En 19-årig kvinde fra Slagelse, der kørte ad Hedevej i nordvestlig retning, mistede herredømmet over bilen, da bilens venstre for- og bagdæk fik fat i rabatten ved en venstrekurve. Kvinden kontrastyrede bilen over i modsatte vognbanehalvdel og ramte et træ.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at kvinden slap uden skader.