Del via email

KALUNDBORG KOMMUNE: På lørdag den 12. november er det igen et af årets højdepunkter i de Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune, hvor man åbner dørene for alle og er klar og godt klædt på til at præsentere noget af det, man kan opleve på arkiverne. Sådan er det i hele landet.