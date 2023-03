Anders Munch synger Kim Larsen i Buerup

Del via email

Lørdag den 1. april kan man i Buerup komme med på en musikalsk rejse gennem Kim Larsens enorme sangskat, år musiker og sanger, Anders Munch hylder Danmarks spillemand nummer 1 med historier, og kendte såvel som mindre kendte sange og toner fra Kims lange liv som musiker.

Anders Munch er en erfaren herre, når det kommer til Kim Larsen og hans sangskat. Siden 1995 har han turneret rundt med de velkendte sange som "Midt om natten, "Kvinde min", "This is my life" og resten af det store velkendte sangkatalog fra Kim Larsen og Gasolin.

Koncerten arrangeres af Buerup Beboerforening og holdes i Buerup Forsamlingshus. Billetter til koncerten kan købes gennem beboerforeningens hjemmeside.

Der er også mulighed for at købe billet til spisning inden koncerten. Disse billetter skal dog købes senest den 23. marts.

Koncerten er en støttekoncert til fordel for psykisk sårbare, og overskuddet doneres til det sociale netværk Headspace, der arbejder for bedre mental trivsel hos børn og unge.