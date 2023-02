Del via email

Raklev: Ved generalforsamlingen i Raklev Lokalarkiv for nylig blev arkivets mangeårige formand og arkivleder, Villy Hald, hædret med et æresmedlemsskab som en tak for sit store arbejde i arkivet.

Villy Hald var i sin tid initiativtager til oprettelsen af arkivet, og han er stadig aktiv i det. På generalforsamlingen var alle valg genvalg.

Efter kaffen fortalte det tidligere præstepar ved Raklev Kirke, Elisabeth og Søren Sievers om, hvordan det var at flytte til Raklev.