For 40 år siden, den 6. september 1982, blev et 500 kilo tungt missil, ved en fejl, affyret fra fregatten Peder Skram, der lå ud for Sjællands Oddes kyst. Efter 34 kilometers flyvning i lav højde, eksploderede det i et sommerhusområde i Lumsås. Sagen blev senere kendt under navnet ”Hovsa-missilet”.