43-årig knallertfører indlagt efter sammenstød med bil

En 43-årig mandlig knallertfører meldes at være uden for livsfare, men pådrog sig alvorlige skader, da han søndag kørte sammen med en bil på Kærbyvej. Foto: Steen Østbjerg Foto: Steen Østbjerg

Søndag klokken 18.00 skete der et sammenstød imellem en bilist og en knallert på Kærbyvej i Kalundborg.

– Knallertføreren, en 43-årig mand fra Kalundborg, kørte i vestlig retning, da han af uvisse årsager kørte over i den modkørende vejbane, hvor han stødte sammen med bilisten, en 71-årig mand fra Kalundborg, fortæller kommunikatiosmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Knallertføreren kom alvorligt til skade, og han blev fløjet med lægehelikopteren til behandling. Bilisten slap uskadt fra uheldet. Kærbyvej blev afspærret, mens uheldsstedet blev undersøgt.

– Knallerten blev indbragt til nærmere undersøgelse for, om den var i lovlig og forsvarlig stand før uheldet. Knallertføreren var frakendt retten til at føre lille knallert, og der var mistanke om, at han kørte i påvirket tilstand. Han fik udtaget en blodprøve, som skal vise om han havde stoffer eller for meget alkohol i blodet under kørslen, fortæller Charlotte Tornquist.

Den 43-årige mand meldes at være uden for livsfare, men pådrog sig alvorlige skader ved sammenstødet og er fortsat indlagt.