34-årig amok: Slog, stak og truede

Den ene dag tæskede han en mand med en styrthjelm, knuste en flaske og stak ud efter ham.

Den næste dag slog ham en anden mand med en hammer, stak en tredje med en skruetrækker og væltede en fjerde omkuld og sparkede ham.

Det er de anklager, der nu rettes mod en 34-årig mand fra Kalundborg. Han er nu anholdt af politiet og fremstilles i dag i grundlovsforhør i Retten i Holbæk med krav om varetægtsfængsling.

Thomas Kristensen, Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at voldsepisoden, hvor en mand blev slået med en styrthjelm, fandt sted i torsdags bag den gamle Aldi-butik i Kalundborg:

– Samtidig knuste han en flaske og stak ud efter sit offer, dog uden at ramme, lyder det ifølge sigtelserne, som lyder på forsøg på grov vold og trusler.

Dagen efter – altså i fredags – fortsatte den 34-årige ifølge sigtelserne med voldelig adfærd og trusler samme sted med tre andre mænd. der blev, som nævnt, anvendt både en hammer og en skruetrækker.

Manden, der blev væltet omkuld og sparket blev desuden truet af den 34-årige. trusler, der opfattes som vidnetrusler og er en del af sigtelsen i retten.

Byens berygtede tøjtyv

Efter hvad Nordvestnyt erfarer, at den 34-årige identisk med den mand, som igennem længere tid har terroriseret tøjbutikker i Kalundborg og truet personalet.

Så vidt vi erfarer, er de talrige tøjtyverier ikke en del af sigtelserne i forbindelse med grundlovsforhøret.

Lokale tøjbutikker oprettede allerede i januar en telefonkæde for at advare, når manden var på spil i bymidten.

Skræmmende

Han har optrådt skræmmende, og selv om hans identitet har været kendt, og manden flere gange har været anholdt, har han fortsat sine tyverier og har i en række tilfælde truet personalet.

Det menes at være den samme mand, som i mere end et år har stjålet tøj fra flere lokale tøjbutikker. Tyverier, der sammenlagt beløber sig til et stykke over 100.000 kroner.

Alene i sidste uge har den samme tyv gentagne gange stjålet fra Tøjeksperten på Nytorv og Bech Menswear i Kordilgade. Tyverierne foretages i nogle tilfælde helt åbenlyst, og butikkernes indehaver og personale har følt sig magtesløse.