UGE17 – Bibliotekernes Verdensmålsuge

Ishøj: Verdensmålene blev vedtaget i september 2015 på FN’s topmøde i New York. De sætter en retning for den nødvendige, bæredygtige udvikling for både mennesker, dyr og vores fælles planet frem mod år 2030.

Halvdelen af den tid er gået, og der er brug for flere aktører. Derfor bidrager folkebibliotekerne nu med formidling og fødselshjælp til den bæredygtige omstilling.

Det nationale spor byder på en række tilbud, som kan foldes ud lokalt. På Kulturium Bibliotek kan du opleve tre streamede arrangementer fra Aalborg Bibliotekerne, som vi i fællesskab ser og diskuterer lokalt.

Herudover er der landsdækkende fællesspisninger i forbindelse med Danmark spiser sammen og Klimahandledagen den 27. april. Her er fokus på kampen mod Ensomhed samt på Grønne fællesspisninger i samarbejde med GrønneNabofællesskaber.

Lokalt i Ishøj foregår fællesspisningerne i Brohuset og på Vejlebroskolen, ligesom der er smagsprøver på bæredygtig mad i Ishøj Bycenter.

Derudover kan du bl.a. lære at lave bæredygtig mad, strikke med affaldsuld, få idéer til nyt liv i gamle klud, besøge Havhytten, få gratis særfremvisning på Arken, bygge en fremtid i LEGO, udarbejde drager af genbrugsplast og meget, meget mere.

FN’s verdensmål sigter mod en bæredygtig fremtid i partnerskab. Med et holistisk perspektiv, er det ikke kun den klimamæssige dagsorden, der italesættes og målgøres.

Der fokuseres på sociale, økonomiske og miljømæssige mål for bæredygtig udvikling, som aktiviteterne i UGE17 medvirker til at gøre mere interessante og tilgængelige med et mere folkeligt perspektiv.

Med UGE17-kampagnen er der et ønske om, at den bliver en løftestang for mere frivillighed. Viljen til at give til fællesskabet og hinanden er en selvindlysende motor for at skabe forandring. Verdensmålsugen er med sine mange biblioteker en åben platform til at adressere det forhold og gøre noget ved det.

OM UGE17:

UGE17 er de danske folkebibliotekers nye Verdensmålsuge. Formålet med UGE17-kampagnen er at bruge bibliotekerne som platform for lokale kræfter til at skabe synlighed, lokale løsninger og øge den folkelige forankring omkring FNs 17 verdensmål.

UGE17 er skabt af Danmarks Biblioteksforening, og er forankret i den nationale DB2030-indsats.

UGE17 er ved at udvikle en række samarbejder med blandt andre CONCITO, DR, DeltagerDanmark, Verdens Bedste Nyheder, Ungdomsskoleforeningen m.fl., der alle er med til at forme og bidrage til ugens indhold.