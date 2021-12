Bilvask kan være en langstrakt affære med kødannelse og alt for meget ventetid. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Sådan lyder rationalet bag Ishøjs nye bilvask, der gør brug af ny teknologi og gør det muligt at vaske bilen med et meget lavt forbrug af vand uden på noget tidspunkt at stige ud af køretøjet.