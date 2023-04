Del via email

Ishøj: Vær med til at hylde skurke og helte som Luke Skywalker, Leia, Han Solo og R2D2, Darth Vader og Boba Fett fra den elskede filmserie, Star Wars, når Kulturium Bibliotek afholder International Star Wars dag torsdag den 4. maj fra kl. 14-18.

Der vil være forskellige aktiviteter for både børn og voksne i løbet af dagen, og man kan blandt andet opleve en spektakulær udstilling af 14-20 af de største Lego Star Wars modeller, der er lavet.

Ishøj Ungdomsskole rykker ind med Ungdomsskolen på hjul (bus), hvor der vil være mulighed for at spille Star Wars spil på Playstation og Nintendo Switch.

Du kan også prøve et af bibliotekets Star Wars brætspil, hvor bibliotekets personale står klar til at hjælpe med at få jer godt i gang med spillet.

Der vil desuden være mulighed for at deltage i Star Wars quiz, hvor man kan vinde fede præmier.

Der er Star Wars balloner til de første 25 børn, som kommer til arrangementet.

Udover brætspil og konsolspil, kan børn også deltage i en Star Wars skattejagt rundt på biblioteket og få en slikkepind.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.