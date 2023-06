Debat: Ishøj Forsyning svigter borgere

Af Lennart Hartmann Nielsen, tidligere byrådsmedlem Ishøj Kommune, Tranedalen 2, Ishøj

Ishøj forsyning og Ishøj Byråd har truffet beslutning vedr fjernvarme til Gildbro Alklub, og det skal være NU. Man glemmer blot at tænke sig om og gennemtænke, hvad der måske ville være til stor gavn for Ishøjs borgere.

I stedet for selv at tage ansvar vælger forsyningen at skubbe entreprenør under bussen, så man i panik informerer borgerne på Tranedalen at vores vej den kommende måned er gravet op.

Ufatteligt, at der ikke er en ledelse i forsyningen, som blot har en lille ide om, at det kunne være genialt at orientere os borgere om, at man nu graver og i samme ombæring kunne man tilbyde de 2-3 parceller, som ligger på strækningen, om de ønsker at blive koblet på nu, når man alligevel bruger millioner for at grave fjernvarme ned til Gildbro Alklub.

Men nej, så langt tænker man ikke. Så hellere tilbyde, at man om 4-5 år kommer tilbage og tilbyder Tranedalen graves op igen. Molbohistorier hører til i det jyske, og så er det tilsyneladende noget, man forsøger at efterligne i Ishøj Forsyning.

Fredag 9. juni, efter utallige henvendelser til Ishøj Kommune, må entreprenør på vegne af Ishøj Forsyning smide en seddel i vores postkasser, som fortæller om arbejdet, og et tilbud om, at borgerne nu måske i samme proces kan få lavet stikledningen til fjernvarmen. Det må siges at være en presbold, som visse borgere vel kan have lidt svært ved at beslutte med 24 timers varsel.

Mit råd til fremtidige fjernvarmeprojekter er, at man orienterer borgerne i god tid, og ikke når gravemaskinen står og er ved at tage det først første grab. Det er altså for sent at komme i tanke om borgerne måske nok burde være orienteret om at arbejdet går i gang, når det reelt er gået gang.