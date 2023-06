Populær cykelforbindelse har fået et løft

Klokken var 07.30, og forårssolen sidste stråler tittede frem fra en skyfri himmel, da Avedøreruten, som starter i Hvidovre Kommune og slutter Københavns Kommune officielt blev indviet som supercykelsti.

Avedøreruten er en grøn og krydsfri forbindelse mellem Hvidovre Kommune og Københavns Kommune over Amagermotorvejen og langs havneløbet. Ruten er allerede populær blandt pendlere og elcyklister, der nyder den grønne og næsten bilfri forbindelse over vandet.

Fakta om Avedøreruten Ruten er den 15. supercykelsti i hovedstadsregionen. Den er 8,9 km lang og forbinder Hvidovre Kommune og Københavns Kommune samt supercykelstierne Ishøjruten og Indre Ringrute. Ruten forløber i grønne omgivelser og langs vandet og har stor rekreativ værdi. Der er ingen lyskryds eller direkte møder med motoriseret trafik på hele den cirka 9 km lange rute, som derfor udgør et attraktivt alternativ til den inderste del af Ishøjruten. Avedøreruten forbinder Køge Bugt-byerne med Ørestad, Amager og Sydhavnen, og kobler de mange arbejdspladser på Avedøre Holme op på supercykelstinettet. Den gennemsnitlige turlængde på Avedøreruten var 18,3 km. Respondenterne valgte ruten fordi den; 1. er den flotteste, 2. er den hurtigste, 3. er den sikreste.

For at kunne dokumentere effekterne af at opgradere til supercykelsti, bliver alle ruter målt før og efter opgradering. Målingerne undersøger blandt andet komfort, antal stop og rejsehastighed, ligesom brugerne bliver spurgt om deres valg af rute og transportmiddel og deres oplevelse af ruten.

Ifølge førmålingen af Avedøreruten fra 2020 cyklede respondenterne i gennemsnit 18,3 km hver vej, og knap en fjerdedel af brugerne var på elcykel. Rutens eftermåling gennemføres til september. Derefter laves der cykeltællinger hvert år i september måned for at monitorere den fortsatte udvikling i cykeltrafikken på ruten.

– Med den førmåling på Avedøreruten er vi meget spændte på at se, hvad eftermålingen viser. Vi ved fra Ishøjruten, Hvidovre Kommunes første supercykelsti fra 2016, at supercykelstierne virker. Ishøjruten viste en umiddelbar stigning på 8 procent året efter åbning, mens stigningen i 2022 var på hele 95 procent. Det understreger tydeligt effekten af, at vi samarbejder på tværs om at skabe de gode pendlerforbindelser for cyklisterne, fortæller Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune i en pressemeddelelse.

Evalueringerne af de første ti supercykelstier viser en gennemsnitlig stigning på 36 procent fra ruterne respektive førmålinger til et år efter ruternes åbning – den umiddelbare effekt af etableringen af supercykelstier.

God investering for samfundet

Supercykelstier er eksisterende cykelinfrastruktur, der forbedres og forbindes på tværs af kommunegrænser for at give cykelpendlere de bedste forudsætninger for at cykle til arbejde og uddannelse hele året rundt.

Supercykelstien Avedøreruten er derfor heller ikke en ny cykelforbindelse, men ruten har fået et løft i form af blandt andet stiudvidelser, nyt slidlag og ny belysning på det meste af ruten herunder gennem skov, i tunnellerne og på motorvejsbroen, så det er trygt at tage cyklen hele året.

Ruten er skiltet fra start til slut med supercykelstiskiltning, hvor de genkendelige C’er på asfalten viser brugerne på vej.

– Supercykelstierne er en rigtig god mulighed for pendlere, der ønsker en sundere måde at komme til og fra arbejde og uddannelse. Samtidig er de også en rigtig god investering for samfundet – og så er det langt sjovere end at sidde i kø i en bil. For Københavns Kommune er det afgørende, at vi samarbejder med vores naboer om at sikre de gode cykelpendlerforbindelser, så flere kan vælge cyklen som deres pendler-transportmiddel på tværs af kommunerne. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan lægge Avedøreruten til supercykelstinetværket, siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.