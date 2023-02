Debat: Vi må håbe, at de ældre holder sig raske og rørige et par år længere

Ved årets første kommunalbestyrelsesmøde fik vi endelig truffet principbeslutning om organiseringen af et nyt plejehjem i Hvidovre. Og den beslutning er helt afgørende for, at administrationen kan gå i gang med at konkretisere såvel planarbejde som økonomi. Det var også kulminationen på et nyt opgaveudvalg (§ 17 stk. 4-udvalg) om samme emne.

Alt sammen godt. Men vi er nu over et år forsinket, og det kan skabe voldsomme problemer for vores ældre borgere med behov for plejehjemspladser. Hvorfor skulle det absolut syltes og trækkes i langdrag? Der er noget, vi bliver nødt til at undre os over offentligt.

Vi skal over et år tilbage for at finde kilden til vores undren. I november 2021 tog et flertal i den tidligere kommunalbestyrelse beslutning om principperne for skabelsen af et nyt moderne plejehjem ved Strandmarkens Fritidscenter. Allerede på det tidspunkt var det vigtigt at komme i gang, da vi på trods af analyser, der viste et midlertidigt fald i behovet for plejehjemspladser, kunne se, at vi fra 2026 ville mangle over et halvt hundrede plejeboliger til vores ældste borgere her i Hvidovre. Samtidig var det allerede dengang fundamentalt at få inddraget borgere, naboer og brugere bredt, så vi fra start ville få helhederne og den lokale forankring med.

Det sidste var der også enighed om i den nye kommunalbestyrelse, men hastigheden kunne vi skyde en hvid pind efter. Hastigheden blev ikke bare sat ned – beslutningerne gik helt i stå.

Først blev den allerede vedtagne principbeslutning omgjort, for en masse ”nyt” skulle undersøges om principperne. Og til det skulle der nedsættes et opgaveudvalg med lokale interessenter, naboer og brugere af området (§ 17 stk. 4-udvalg). Altså ikke noget med at inddrage borgerne i et opgaveudvalg sideløbende med udarbejdelsen af plangrundlag og økonomi, som vi først havde besluttet – men inden der skulle træffes beslutning om principperne. Det sidste viste sig overraskende at være rigtig godt, for havde vi, der deltog i opgaveudvalget fra Socialdemokratiet, ikke standset den politiske udvalgsbehandling i december 2022 og insisteret på, at opgaveudvalgets anbefalinger skulle indgå i grundlaget, var der lagt op til at træffe beslutning, inden anbefalingerne kom frem. Måske fordi opgaveudvalget var helt på linje med det, der første gang blev besluttet i november 2021? Der må være andre end os, der synes, det virker ret besynderligt.

Men lige så interessant må det være for borgerne at vide noget om det ”nye”, vi først skulle have undersøgt. Altså det, der var den primære politiske årsag til at forhale beslutningerne med over et år. Det, vi skulle have undersøgt meget grundigere – endnu engang – var mulighederne for, at plejehjemmet kunne drives i privat regi for eksempel gennem en fond. Fakta er at fordele og ulemper allerede var oplyst som en del af beslutningen fra november 2021 og igen oplyst til et temamøde om emnet sidste forår. Her er lidt af de fakta, der ganske fint opsummerer, hvorfor Socialdemokratiet aldrig har været fortalere for fri- og private plejehjem i denne sag.

Det er ikke en god idé, hvis vi vil garantere vores ældre de nødvendige plejehjemspladser.

Det er ikke en god idé, hvis vi vil sikre borgerne direkte indflydelse, sammenhæng, sambrug og samskabelse for hele området.

Det er ikke en god idé økonomisk, da det er dyrere at købe i privat regi.

Det er ikke en god idé, hvis vi vil sikre kvalificeret og overenskomstdækket personale til de ældre.

Nu har vi så – igen – fået bekræftet det, vi vidste allerede. Denne gang dog suppleret med ny viden om, at for eksempel fonde slet ikke er interesserede i at bygge og drive plejehjem efter de behov, vi har. Okay. At der ikke engang ville være interesse fra for eksempel fonde, havde vi ikke i Socialdemokratiet set komme, men substansen er stadig den samme: Det er bedre at sikre plejehjemspladserne selv, og den proces kunne vi være et helt år inde i nu samtidig med, at et opgaveudvalg havde kunnet komme med konkrete anbefalinger om sammenhænge, sambrug og samskabelse.

Vi håber, det lykkes at sikre alle vores borgere de plejehjemspladser, der er behov for. Det bliver ved med at være en socialdemokratisk hjertesag. Vi bliver ved med at kæmpe for værdigheden og trygheden i livets efterår. Alternativt håber vi, de ældre holder sig raske og rørige et par år længere.