SF’s lokale folketingskandidat har i stedet for at tale om egen politik angrebet mit parti Radikale Venstre i en annonce på Facebook der kun fortæller en halv sandhed og som nogen af os måske er vokset op med er det ikke bedre end en løgn og derfor bliver jeg nød til at tage til genmæle her som Radikale Venstres folketings kandidat.