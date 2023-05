Unge talentfulde kunstnerspirer udstiller to steder

Torsdag var der fernisering på BGK Holbæks årsudstilling "Ellips".

BGK-elev Karen Andreasen bød velkommen og takkede de gode samarbejdspartnere Jørgen Fokdal, formand for kulturhuset Æglageret, Katrine Ibsen, leder af ungehuset Lucerna, koordinator for BGK Holbæk, Nikolaj Recke, for fantastisk sparring og vejledning undervejs og Kulturskolen for at administrere BGK Holbæk.

Herefter var der summen ned gennem gangene og ned mellem de gamle ægbeholdere på Ægmuseet, som indeholdt forskellige spændende og udtryksfulde værker om liv, ellipser, cyklusser og økosystemer af de unge talentfulde kunstnerspirer. Der var også live performance i den ene af kummerne.

Udstillingens anden lokation på ungehuset Lucerna var også fyldt med fantastiske værker som videokunst og maleri.

Udstillingen kan opleves fredag den 19. maj kl. 12-16 og lørdag den 20. maj kl. 11-14 i både Æglageret og Lucerna.