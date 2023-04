Ungdommen får sin egen camp: Vil du være med?

Friluftsliv-festivalen Danish Outdoor Festival afvikles i slutningen af april ved Skarresø i Jyderup. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Danish Outdoor Festival kommer til Jyderup den. 28.-30. april og på festivalen reserveres en camp til ungdommen, og derfor søger Naturpark Åmosen unge i alderen 13+, der kunne have lyst til at prøve kræfter med friluftslivet, byggeri af camp, bålmad og måske endda naturovernatning i løbet af festivalen.

I ungecampen kan man hen over tre dage være med til at bygge campen, udvikle sine friluftsfærdigheder gennem en masse aktiviteter og få en fornemmelse af, hvad bæredygtigt friluftsliv er for en størrelse. For de modige er det også muligt at overnatte i ungecampen i løbet af hele festivalen. Det er kvit og frit, men kræver tilmelding for at reservere pladserne.

– Jeg håber på, at de unge kan lære med og af hinanden, så vi sammen kan få en fornemmelse af, at friluftsliv ikke er farligt eller uoverskueligt, men noget man kan udøve med meget få remedier, siger natur- og kulturformidler Sofie Formann Jensen.

Minister på besøg

Miljøminister Magnus Heunicke kommer til Jyderup for at holde åbningstalen for festivalen. I den anledning ser Naturpark Åmosen det også som en stor mulighed for at sende et vigtigt signal til ham. De vil gøre opmærksom på, at naturen også være der for vores børn og børnebørn og at det kræver handling.

Naturpark Åmosen kommer også med en opfordring til alle ungdomsinstitutioner, spejdergrupper og foreninger i Sorø, Kalundborg og Holbæk kommune:

– Hvis der kunne være nogle grupper af unge, der gerne vil stå for en aktivitet, eller har forslag til, hvad der kunne ske i ungecampen, så er vi meget åbne for at sætte det på programmet. Jeg lægger stor vægt på, at det bliver en camp holdt af de unge for de unge, siger natur- og kulturformidler, Sofie Formann Jensen.

Hvis man har spørgsmål eller forslag, kan man skrive til Sofie Forman Jensen på: sofie@naturparkaamosen.dk.

Det foreløbige program til Ungecampen og yderligere information kan findes på Naturpark Åmosens facebookside.