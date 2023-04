Ukendt væske spildt på flere veje

Vestsjællands Brandvæsen måtte tidligt mandag morgen på arbejde over et større område i Holbæk efter, at der klokken 4.26 var kommet melding om at vejbanen i rundkørslen ved Valdemar Sejrsvej og Skagerakvej var glat efter spild af en ukendt væske.

Det viste sig, at væsken, som ifølge indsatsleder Jan Bruun mindede om dieselolie opblandet med vand, var spildt over en større strækning på L.C. Worsøesvej, Valdemar Sejrsvej, Skagerakvej og Rørvangsvej.

– Vi ved ikke, hvem skadevolderen er, men der er formentligt tale om én, der har kørt med en utæt tank. Vi sørgede for at sprede kattegrus ud til at suge væsen op, siger Jan Bruun fra Vestsjællands Brandvæsen.