Tølløse: En 85-årig mand fra fra Tølløse anmeldte kl. 15.34 til politiet, at han havde fået stjålet sin pung med bl.a. kontanter uden for et supermarked på Industrivej. Under indkøb havde han bemærket en fremmed mand, som udenfor havde henvendt sig til ham for spørge om vej kl. ca. 15.00.