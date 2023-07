motorvej lukker lokalsamfund

Del via email

De mange års og timers forarbejde, møder med Vejdirektoratet og høringssvar har været spildte og pseudoinddrdagelse, hvis en kommende lov om Kalundborgmotorvejens etape 3 uændret bygger på forligskredsens beslutningsgrundlag. Formændene for de tre lokalfora i Jyderup, Knabstrup og Mørkøv føler sig kørt over, for kun på få områder er der taget hensyn til lokalområdernes bekymringer og forslag.