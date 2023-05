To ukendte mænd overfaldet med bat: Tre unge mænd fængslet

Tre mænd på 21, 21 og 24 år blev onsdag efter et mere end tre timer langt grundlovsforhør ved Retten i Holbæk varetægtsfængslet i en sag om voldeligt overfald på to mænd ud for Ladegårdsparken Vest 107 i Holbæk. Overfaldet skete kort efter midnat natten til lørdag i den forgange weekend.

Midt- og Vestsjællands Politi har rejst sigtelse om både vold og grov vold, til dels forsøg på vold, begået mod de to mænd.

Politiet er i den lidt specielle situation, at man endnu ikke ved, hvem de to forurettede mænd. Man arbejder på at få dem identificeret.

Politiet blev ellers alarmeret om overfaldet allerede på gerningstidspunktet, og flere patruljer rykkede ud til Ladegårdsparken. Men ordensmagten traf hverken forurettede eller andre, der kunne mistænkes for at stå bag overfaldet.

Men politiet har efterforsket sagen, og set videoovervågning fra området. Det har dannet grundlag for sigtelsen, der beskriver et voldsomt forløb.

Slået med bat og trampet i hovedet

Ifølge sigtelsen tog den ene 21-årige fat i ét af ofrene, hvorefter den 24-årige sigtede kom hen til de to med et bat i hånden. Han slog ud med battet efter offeret, som dog lykkedes med at slippe væk fra den 21-årige.

Men herefter satte den anden 21-årige sigtede og den 24-årige jagten ind på den flygtende forurettede, og den 24-årige skal ifølge sigtelsen på ny have slået efter ham med battet. Angiveligt uden at ramme.

Men det skal den 24-årige til gengæld have gjort, da han slog det andet offer i hovedet med battet, så han faldt til jorden. Ifølge sigtelsen trampede den anden 21-årige sigtede herefter offeret i hovedet.

En endnu uidentificeret medgerningsmand skal sammen med den første 21-årige have taget fat i det første offer og væltet ham til jorden. Den 24-årige gav battet videre til den 21-årige, og tog derefter fat i kraven og i håret på offeret og trak ham væk fra stedet.

Overvågningsmaterialet i sagen gør, at politiet nu mistænker fire mænd 21, 21 22 og 24 år for overfaldet på de to mænd. Alle fire blev tirsdag formiddag anholdt af politiet og derefter sigtet og afhørt.

Den 22-årige blev løsladt efter afhøring, mens de tre øvrige altså blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 11. Det var blot ganske få minutter før udløbet af de 24 timer, som politiet kan tilbageholde anholdte, før de skal stilles for en dommer.

Sigtede er tidligere dømt

Ifølge sn.dk’s oplysninger er der flere kendte ansigter i Holbæks kriminelle miljø blandt de sigtede. Således er alle tre tidligere dømt i sager om personfarlig kriminalitet.

Retten nedlagde navneforbud i forhold til alle tre sigtede, og avisen er derfor afskrevet fra at beskrive personerne i nærmere detaljer, herunder hvad de tidligere er dømt for.

Alle tre nægter sig skyldige. Det oplyste deres respektive forsvarere i begyndelsen af grundlovsforhøret.

Her fremgik det også af sigtelsen, at der skulle være flere endnu uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

På begæring af anklager Anne-Mette Seerup valgte dommeren at lukke dørene til den resterende del af grundlovsforhøret. Det skete med henvisning til, at efterforskningen endnu er på et tidligt stadie og ikke mindst, at man i sagens natur endnu ikke har kunnet afhøre de to forurettede eller de uidentificerede medgerningsmænd.

Af den grund er det også uvist, hvad der måtte være kommet frem under grundlovsforhøret, og om de sigtede har afgivet forklaring i sagen.

Anklagemyndigheden skrev dog efterfølgende på Twitter, at de sigtede har erkendt at have været på stedet, men de nægter sig skyldige i volds-sigtelserne.

Vi har i dag fået fængslet 3 mænd frem til 20. juni sigtet for voldeligt overfald i Ladegårdsparken i Holbæk hvor to mænd blev overfaldet med bl.a slag og tramp i hovedet. Ofrene endnu ikke identificeret. De tre erkender at have været på stedet men nægter sig skyldige #anklager — Midt- og Vestsjællands Anklagere (@AnklagerMVSJ) May 24, 2023

Fængslet i knap fire uger

Grundlovsforhøret endte med, at de tre skal være varetægtsfængslet foreløbigt frem til 20. juni. Det sker for, at de ikke kan påvirke politiets efterforskning.

Forsvarerne for alle tre tog forbehold for at kære fængslingerne til landsretten.

Artiklen er opdateret onsdag 24. maj 2023 klokken 12:30 med flere detaljer om sigtelsen mod de tre. Klokken 14:30 er artiklen opdateret med udfaldet af grundlovsforhøret.