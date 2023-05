Lørdag sidste uge kunne Ditte Rolandsdatter åbne dørene for sin nye upcycling-butik Liebling og Vovse i baggården på Ahlgade 9, hvor man kan købe alt fra sparegrise støbt af gammelt metal til hundekurve lavet ud af plastic-flasker.

Hun havde før butik i Nykøbing i halvandet år, men selvom butikken var populær, valgte Ditte Rolandsdatter at flytte lokaler grundet for få kunder. Det endte med, at hun flyttede teltpælene til Holbæk og ændrede navnet fra Villa Vintage og Vovse til det nuværende navn.

I butikken kan man både få tøj, boliginteriør og legetøj til kæledyr, der primært er lavet af genbrugsmaterialer.

Ditte Rolandsdatter kender Holbæk fra gamle dage, hvor hun som barn tog ind til byen med familien, når de skulle handle stort ind.

Derfor er hun glad for at kunne komme tilbage til Holbæk og mærke den gode stemning. Især lokationen er hun glad for.

– Jeg faldt over gården her i byen, og jeg synes, den er mega fin. Ud over det synes jeg, at Holbæk er en hyggelig by på grund af havnemiljøet og gågaden. Der er bare fint her, siger hun.