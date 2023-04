Større udrykning til sammenstød

Del via email

Der blev sendt både ambulancer, brandfolk og politi til stedet, da der torsdag klokken 8.35 indløb melding til 112 om en potentiel alvorlig trafikulykke på Ringstedvej nord for Kvanløse.

Ved godt 9-tiden oplyser Midt- og Vestsjællands Politi dog, at uheldet ikke ser ud til at være helt så alvorligt som først antaget. Der blev indledningsvist meldt om, at der kom røg fra en af de forulykkede biler, ligesom der kunne være fastklemte.

Men tilsyneladende er de involverede sluppet uden alvorlige fysiske skader, lyder meldingen fra politiet.

Uheldet skal være sket i krydset mellem Ringstedvej og Gl. Skovvej, men de nærmere omstændigheder og antallet af implicerede biler og personer var uklart ved godt 9-tiden torsdag formiddag.

