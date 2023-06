Sankthans: Dato bliver skelsættende for bålchancerne landet over

Det bliver formentlig på et møde mandag 19. juni, at landets beredskabschefer stikker hovederne sammen og beslutter, om årets sankthansaften skal gennemføres med eller uden bål.

Det fortæller beredskabsdirektør i Holbæk Kommune, Lars Karlsen, til sn.dk.

– Vi vil gerne have konsensus omkring den her melding, fordi det kan skabe meget forvirring blandt borgerne, hvis man gerne må tænde bål ét sted , mens der er forbud et andet sted, forklarer han.

Beredskabsdirektøren uddyber, at han forventer en landsdækkende udmelding om et eventuelt forbud mod sankthansbål ligeledes 19. juni ved middagstid.

Som DR kunne fortælle torsdag, har Bornholms Brandvæsen dog valgt at gå enegang og som det første beredskab i landet meddelt, at de indfører et totalt afbrændingsforbud fra lørdag 10. juni. Det fremgår af en pressemeddelelse på Bornholms Kommunes hjemmeside.

Beredskabschef: Kritisk

I forhold til situationen lokalt i Vestsjælland, lyder meldingen fra Lars Karlsen, at det kan blive vanskeligt at få sendt heksen til Bloksbjerg rundt omkring i Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner.

– Det er svært at spå om, men lige nu ser det ud til, at tørken fortsætter, og derfor tænker jeg, at bliver kritisk i forhold til at kunne tænde sankthansbål, siger beredskabsdirektøren, der afviser at sætte procenter på chancerne.

Artiklen fortsætter under billedet

Lars Karlsen er beredskabschef i Vestsjællands Brandvæsen. Arkivfoto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Danske Beredskaber: Ikke særligt sandsynligt

Sankthansaften falder i år den 23. juni, og som Lars Karlsen er inde på, har optakten budt på landsdækkende tørke.

Det fik i går Danske Beredskaber til at udsende en pressemeddelelse, der ikke ligefrem lover godt for bålchancerne.

– Desværre må vi allerede nu oplyse, at såfremt vejret frem mod Sankt Hans ikke bidrager med en vis mængde vand, så ser det ikke særligt sandsynligt ud, at det samlede risikobillede med mange, større bål samtidig, på tværs af land, by og alle former for natur, vil kunne holdes indenfor det betryggende i forhold til brandfaren, skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.