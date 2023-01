Opfordrer forældre til skærpet opmærksomhed

Holbæk: Forældre til børn og unge primært på overbygningen i folkeskolen men også 10. klasser og efterskoler, modtog fornyelig et informationsbrev fra SSP Holbæk på skoleintra, hvor de blev opfordret til at have en skærpet opmærksomhed i forhold til den nye trend blandt børn og unge, der handler om at købe og ryge på de såkaldte Puff- og Elf bars, som er blevet populære, men som er ulovlige i Danmark fordi de er tilsat smagsstoffer.