KUNDBY: Der kommer gang i fodbolden igen i Kundby Idrætsforening i denne uge. Både piger og drenge fra årgangene 2012-2015 kan være med på holdene, der tirsdag sidst på dagen går på banen på Kundby Stadion for første gang i forårssæsonen. Bagefter holdes infomøde for forældrene, og så er der suppe til både børn og voksne at varme sig ved – og foran ligger mange dage med træning og kampe.