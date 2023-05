En 26-årig kvinde fra Kalundborg blev torsdag kl. 10.55 anholdt, da hun kørte i en personbil ad Birkevænget i Holbæk. Politiet standsede bilen og da hun kunne mistænkes for at være påvirket af narkotika, blev hun sigtet for narkokørsel og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden sin løsladelse. Nu afventer politiet analysesvaret og derefter vil kvinden høre nærmere.