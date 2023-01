Nye beregninger viser, at en nedskæring på 40 millioner kroner ikke dækker et forventet merforbrug i Holbæk. Den kommunale livrem skal spændes et ekstra nøk ind for ikke at overskride servicerammen. Budget 2023 skal beskæres med 54,4 millioner kroner – eller 45,4 hvis et beregnet fald på gas og el inddrages.